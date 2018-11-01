Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 75 sporcunun yanı sıra Türkiye'den de 3 golfçü mücadele edecek.

Sporcular 4 gün boyunca 72 çukurda şampiyonluk için yarışacak.

Turnuvaya geçen yılın şampiyonu Justin Rose başta olmak üzere Tommy Fleetwood, Ross Fisher, Thomas Bjorn, Jordan Smith, Andrea Pavan ile Türkiye'den Ali Altuntaş, Hakan Yamaç ve Leon Açıkalın da katılıyor.

Turnuva, 4 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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