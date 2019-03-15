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Bu filmin şöyle bir özelliği var. Bebek oyuncudan hayvan oyuncuya kadar yüzde yüz oyunculuk performansının olduğu bir film seyredeceksiniz.” diye konuştu. Sinema seyircisinin sinemaya küstürüldüğünü ifade eden Mustafa Uslu, “Sinemayı bu kadar çok konuşursanız ana haber bültenlerine taşırsanız sinema seyircisi sinemaya küser. Son 10 yılın en kötü iki ayı yaşandı. Önümüzdeki günlerde her şeyin çok güzey olacağına inanıyoruz.” dedi.