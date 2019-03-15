1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün hayat hikayesinin anlatıldığı, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği yönetmen koltuğuna ise Can Ulkay’ın oturduğu Turkish'i Dondurma (Türk İşi Dondurma) filminin galası önceki akşam Uniq Hall’de yapıldı.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorp’un başrolünde olduğu filmde Caner Kurtaran, Marleen Mathews, James Farley, Tristan Alexander, Carl Warthon ve Alma Terziç gibi isimler yer alıyor.
EŞLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü oyuncular gösterime eşleriyle birlikte el ele katıldı. Ali Atay’a Hazal Kaya, Erkan Kolçak Köstendil’e Cansu Tosun ve Şebnem Bozoklu’ya ise sevgilisi Kanat Atkaya eşlik etti. Özel dekorlarla süslenmiş alandan geçerek salona giriş yapan film ekibi ve oyuncular, gösterim öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"SEYİRCİ SİNEMAYA KÜSTÜ"
Filmin yapımcısı Mustafa Uslu filmle ilgili olarak “Türk sineması zor günler geçiriyor. Türk sinemasına ve seyircisine inanıyoruz. Onlar bizim filmlerimizi seyretmeye devam ettiği sürece böyle filmler üretmeye devam edeceğiz.
Bu filmin şöyle bir özelliği var. Bebek oyuncudan hayvan oyuncuya kadar yüzde yüz oyunculuk performansının olduğu bir film seyredeceksiniz.” diye konuştu. Sinema seyircisinin sinemaya küstürüldüğünü ifade eden Mustafa Uslu, “Sinemayı bu kadar çok konuşursanız ana haber bültenlerine taşırsanız sinema seyircisi sinemaya küser. Son 10 yılın en kötü iki ayı yaşandı. Önümüzdeki günlerde her şeyin çok güzey olacağına inanıyoruz.” dedi.
"HEM BABA HEM DEDE OLDUM"
Geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Öztürk ile ikiz bebeklerini kucaklarına alan Mustafa Uslu, dede olduğunu açıkları. Kızının doğum yaptığını belirten Uslu, “Hem baba hem dede oldum. Baba olduktan bir saat sonra da dede oldum. Kızıma rica ettim önce doğurma” diyerek espri yaptı. Filmlerinde gerçek hikayelerden yola çıkan Uslu, “Süper kahramanlarımızı anlatan bir film görebilir miyiz?” sorusuna “Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk ve Nail Süleymanoğlu’nun yaşadığı topraklarda süper kahraman filmi çekersen kimse inanmaz. Onlar zaten kendileri süper kahraman” yanıtını verdi.
"ŞAHANE BİR FİLM ÇEKTİK"
Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk gencinden birini canlandıran “Ali Atay, Şahane bir film çektik. 4 ay inandığımız bir mevzunun üzerine yürüdük. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah salondan çıktıktan sonra seyirciyle bunu yaşayacağız. Hem mizah hem de dram çok değişik bir film kazandırmış olduk.” diye konuştu.
"PARA İÇİNDE OYNADIĞIMIZ OLUYOR"
Erkan Kolçak Köstendil, "Bir hikayeyi çok sevmek zorunda değiliz illa filmde oynamak için. Bazen para içinde oynadığımız oluyor. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Filmin iyi bir film mi değil mi hissiyatını ilk yabancı meslektaşlarınızdan aldık. Onların bu filme heyecanlandığını görmek doğru yolda olduğumuzu gösteriyordu. Onlar severek bu işi gelip yaptılar ise biz galiba doğru bir iş yaptık." dedi.
TALİHSİZ KAZA
Şebnem Bozoklu ise, "Bu film için çok çalıştık. Dört aydan daha fazla belki de… Herkesin filmi seveceğini düşünüyorum." İfadelerine yer verdi.
Röportaj sonrası salona geçen Bozoklu, merdivenlerde takılarak yere kapaklandı. Ayağını çarpan Bozoklu’nun kaval kemiğinde kanama meydana geldi. Acı içinde kıvranan oyuncu, salondan ayrılmayarak filmi izledi.
Erkan Kolçak Köstendil’in muhabirlerin sorularını kendine has tarzıyla yabancı oyunculara tercüme etmesi esprili anların yaşanmasına neden oldu. Köstendil, "Türk oyunculardan Erkan Kolçak Köstendil'le aynı filmde rol almak nasıl bir duyguydu?" şeklinde espri yaptı. Filme yabancı subayı canlandıran Will Thorp ise "Korkunçtu" dedi ve güldü. Köstendil, "Aman bunu kesersiniz, yayınlamayın" dedi.
Köstendil daha sonra yabancı oyunculara "Türk aktör ve aktristler hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul ve Türkiye hakkında neler söylemek istersiniz?" diye tekrar sordu. Yabancı oyuncular "İlk defa burada bulunduk. İlk defa Türk oyuncularla çalıştık. Kesinlikle harikaydı. Süper ve harika insanlar. Bizi iyi hissettirdiler burada. Herkese çok teşekkür ederiz" cevabını verdi.
Muhabirlerin "Ali Atay mı? Erkan Kolçak Köstendil mi? İkisi hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorularına Marleen Mathews, "İkisi de harika insanlar. Çok komikler ve eğlenceliler. Bu filmde bulunmak ve harika insanlarla çalışmak çok güzel ve onur vericiydi" yanıtını verdi.
DONALD TRUMP'I ELEŞTİRDİ
James Farley "Bu projeyi kabul etme sebebim; Ben Londra, İngiltere'de yaşıyorum. Avrupa Birliği'nden çıktığımız için şuan bildiğiniz gibi çok kötü zamanlar geçiriyoruz. Ve Amerikan Başkanı Donald Trump bir faşist, ırkçı ve İslam fobisi olan biri. Ağzı bozuk. Biz İngilizlerde yaşam mücadelesindeyiz" dedi.
Gösterime Keremcem, Erdal-Güzin Özyağcılar, İsmail Hacıoğlu, Belma Canciğer, Bedri Baykam gibi ünlü isimler katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.