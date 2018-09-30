A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Çin'e 3-0 yenildi. Japonya'nın Sapporo kentinde yapılan mücadelede milliler, rakibine 25-18, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup oldu. Milli takım, gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim Salı günü Bulgaristan ile TSİ 10.10'da karşılaşacak.
TÜRKİYE: 0 - ÇİN: 3
SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center
HAKEMLER: Anderson Caçador (Brezilya), Patricia Rolf (A.B.D.)
TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Çağla, Ebrar, Beyza, Şeyma)
ÇİN: Zhu Ting, Ni Yan, Changning, Xinyue, Xia, Mengjie (L) (Mingyuan, Chunlei Zeng, Li Lin (L), Di Yao, Xiaotong)
SETLER: 18-25, 23-25, 23-25
SÜRE: 1 saat 23 dakika (25′, 28′, 30′)
Millilerimiz, grubundaki üçüncü maçında 02 Ekim 2018, Salı günü, Türkiye saati ile 10.10’da Bulgaristan ile karşılaşacak.
02 Ekim 2018, Salı
TSİ 10.10 Türkiye – Bulgaristan (TRT Spor)
03 Ekim 2018, Çarşamba
TSİ 07.40 Türkiye – İtalya (TRT Spor)
04 Ekim 2018, Perşembe
TSİ 10.10 Türkiye – Küba (TRT Spor)
FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu’nda oynanan diğer mücadelelerde şu sonuçlar alındı:
Kanada – İtalya: 0-3 (15-25, 15-25, 18-25) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Küba – Bulgaristan: 0-3 (10-25, 14-25, 20-25)