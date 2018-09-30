A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Çin'e 3-0 yenildi. Japonya'nın Sapporo kentinde yapılan mücadelede milliler, rakibine 25-18, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup oldu. Milli takım, gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim Salı günü Bulgaristan ile TSİ 10.10'da karşılaşacak.

TÜRKİYE: 0 - ÇİN: 3



SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center

HAKEMLER: Anderson Caçador (Brezilya), Patricia Rolf (A.B.D.)



TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Çağla, Ebrar, Beyza, Şeyma)

ÇİN: Zhu Ting, Ni Yan, Changning, Xinyue, Xia, Mengjie (L) (Mingyuan, Chunlei Zeng, Li Lin (L), Di Yao, Xiaotong)



SETLER: 18-25, 23-25, 23-25

SÜRE: 1 saat 23 dakika (25′, 28′, 30′)

Millilerimiz, grubundaki üçüncü maçında 02 Ekim 2018, Salı günü, Türkiye saati ile 10.10’da Bulgaristan ile karşılaşacak.

02 Ekim 2018, Salı



TSİ 10.10 Türkiye – Bulgaristan (TRT Spor)

03 Ekim 2018, Çarşamba



TSİ 07.40 Türkiye – İtalya (TRT Spor)

04 Ekim 2018, Perşembe



TSİ 10.10 Türkiye – Küba (TRT Spor)

FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu’nda oynanan diğer mücadelelerde şu sonuçlar alındı:

Kanada – İtalya: 0-3 (15-25, 15-25, 18-25)

Küba – Bulgaristan: 0-3 (10-25, 14-25, 20-25)

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