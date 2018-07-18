Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, dördüncü maçında Polonya'yla karşılaştı. Belçika'nın Kortrijk şehrinde oynanan maçta ay-yıldızlı ekip rakibine, 12-25, 23-25, 26-24 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Gruptaki dördüncü maçını da kaybeden Türkiye, yarın Fransa ile TSİ 15.00'te aynı şehirde karşılaşacak.

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