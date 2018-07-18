Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, Ukrayna karşısında farklı bir galibiyet elde etti.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 56-21 önde kapatan ay-yıldızlı takım, ikinci yarıda da etkili oyununa devam etti ve sahadan 58 sayı farkla 104-46 galip ayrıldı.

Türkiye, yarınki çeyrek final maçında, bu gece yapılacak Almanya-İzlanda karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

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