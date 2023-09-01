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        Türkiye 18.'si abla ile Türkiye 41.'si kardeşi 6 yıl arayla aynı üniversitede buluştu

        Kayseri'de yaşayan ve burslu okudukları aynı özel liseden mezun iki kardeş, 6 yıl arayla girdikleri üniversiteye geçiş sınavında ilk elli arasına girerek İstanbul'da tıp fakültelerinde buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:18
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        Türkiye 18.'si abla ile 41.'si kardeşi aynı üniversitede buluştu
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        Aynı özel lisede burslu okuyan kardeşlerden abla Selcan Beyza Kocabıyık üniversiteye geçiş sınavında Türkiye 18.'si, kardeşi Ensar Kocabıyık 41.'si oldu. Aynı üniversitenin tıp fakültelerini 6 yıl arayla kazanan Kocabıyık kardeşler, 2023-2024 eğitim öğretim yılını birlikte okuyacak.

        İstanbul'da tıp fakültesini kazanan Ensar Kocabıyık, lisenin ilk yıllarında sınava dair yoğun bir hazırlık yapmadığını ancak son senede sınav ciddiyetini kavradığını ve kendisine uygun bir çalışma programı takip ettiğini belirtti.

        Saatlerce ders çalıştığını dile getiren Kocabıyık, "12 saatlere kadar çalıştım ama ikinci dönem artık bir yerden sonra insan yoruluyor 6 saatte durdum. Belki daha fazla çalışanlar vardı ama gücüm yetmiyordu" dedi.

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        Kocabıyık, sınav sürecindeki en temel motivasyonunun ailesinin emeği olduğuna dikkati çekerek, ablasının kendisine örnek olduğunu söyledi.

        "'SEN YAPACAKSIN' DEDİ"

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kayseri'deki ailesinin yanından İstanbul'daki ablasının yanına geldiğini anlatan Kocabıyık, "Burada en düşük net yaptığım zamanlarda moral motivasyon verdi, 'Herkesin kötü zamanı olur.' diyordu. Sınava son bir ay kala yine en büyük düşüşü yaşadığımda 'Aynılarını ben de yaşadım.' Bu tarz şeylerin olduğunu söyledi. İnanmadım, 'Sen yapacaksın.' dedi. Bana en çok güvenen oydu, haklıymış. Sağ olsun" diye konuştu.

        "SADECE ZEKA BİR İŞE YARAMIYOR"

        Zekanın genetikten çok çevresel faktörlerle geliştiğini iddia eden Kocabıyık, "Ben eğitim hayatımın ilk yıllarında o kadar olmasam da çocukken oluşan zekayla herhalde başarılı olduğumu düşünüyorum. Ama son senemde tamamen çalışmamı arttırdım çünkü çalışmadığım zamanda olmadığını net bir şekilde gördüm. Sadece zeka bir işe yaramıyor eğer bende varsa zeka" ifadelerini kullandı.

        ABLA KOCABIYIK'IN HEDEFİ PSİKİYATRİST OLMAK

        Aynı üniversitenin Uluslararası Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi abla Selcan Beyza Kocabıyık, Türkiye 18.'si olarak kazandığı bölümden mezun olurken Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlandığını, psikiyatrist olmak istediğini anlattı.

        Kardeşine sınav döneminde rol model olan abla Kocabıyık, bu süreçte dikkat ettiği hususlarla ilgili olarak şöyle konuştu: "Elimden geldiğince çok yönlendirmeden ama her şeyi görüp analiz ettiğinden emin olarak değerlendirmesi için uğraştım. Burayı da gelip gezmesini istedim ama sadece kendi yaşadıklarımı paylaşarak çok yönlendirici olmadan kendi yolunu bulmasını istedim. Bana göre tıp fakültesi gerçekten çok farklı seçeneklere gidebilen bir bölüm. Klinisyen olmak da araştırmacı hekim olmak da mümkün."

        Abla Kocabıyık, üniversite sınavına hazırlanan gençlere bazı tavsiyelerde bulunarak, "Sınav sürecinin gerçekten en önemli yönü psikolojik dayanıklılık bence. Çok çalışmayı uzun vadede sürdürebilmek her zaman mümkün olmuyor. En önemli nokta irade oluyor bu konuda, sonrasında da kariyer seçeneklerini deneyimlerken her şeyi yerinde görmek ve deneyimleyenlerden fikir almak çok önemli" ifadelerini kullandı.

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