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Türkiye, 2020'de 285 milyon çift ayakkabı ihraç etti

Türkiye, geçen yıl 2019'a göre 8 milyon çift artışla 285 milyon çift ayakkabı ihraç ederken, ayakkabıda ihracat geliri katma değeri düşük ürünlere talebin artmasıyla yüzde 11,9 düşerek 819,4 milyon dolar oldu.

Türkiye, 2020'de 285 milyon çift ayakkabı ihraç etti
AA

Türkiye, geçen yıl 2019'a göre 8 milyon çift artışla 285 milyon çift ayakkabı ihraç ederken, ayakkabıda ihracat geliri katma değeri düşük ürünlere talebin artmasıyla yüzde 11,9 düşerek 819,4 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2019'da 277 milyon çift olan ayakkabı ihracatı, geçen yıl yüzde 2,9'luk artışla 285 milyon çifte yükseldi.

İhracatçıların bu satışlardan elde ettiği gelir ise yüzde 11,9'luk düşüşle 819,4 milyon dolara geriledi.

Toplam tutar içerisinde deri ayakkabılar 353,1 milyon dolarla başı çekerken, sentetik spor ayakkabılar grubunda 249,2 milyon dolar, tekstil ve spor ayakkabılarda 121,4 milyon dolar, ayakkabı aksamlarında 43,1 milyon dolar, terliklerde 42,3 milyon dolar, plastik terlik-ayakkabıda ise 10,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Deri ve deri mamulleri ihracatındaki kayıp yüzde 19,9 gerileme ile 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, sektörden en büyük payı alan ayakkabıdaki düşüş daha az oldu.

Ayakkabı grubunun toplam deri ve deri ürünleri ihracatı içerisindeki payı geçen yıl yüzde 61,5 olarak gerçekleşti. Ayakkabı grubunu, yüzde 13,4 ile "saraciye", yüzde 12,5 ile "deri giyim ve kürk giyim" ve yine yüzde 12,5 ile "yarı işlenmiş/bitmiş deri ve işlenmiş kürk" takip etti.

- En çok ihracat Rusya'da, en yüksek artış İspanya ve Hollanda'da

Ayakkabıda geçen yıl en fazla ihracat 66,2 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken, bu ülkenin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 8,1'e geriledi. Rusya'da geçen yıl 2019'a göre düşüş yüzde 37'yi aştı.

Rusya'yı, 63,5 milyon dolarla Irak, 60,3 milyon dolarla Almanya, 59,9 milyon dolarla İspanya, 32,7 milyon dolarla Romanya, 23,5 milyon dolarla İngiltere ve Suudi Arabistan, 23,3 milyon dolarla İtalya ve İsrail ve 21 milyon dolarla Hollanda takip etti.

En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden Hollanda'da yüzde 34,3, İspanya'da yüzde 28,3 ve Almanya'da yüzde 2,7'lik artış yaşandı. İsrail'deki kayıp ise yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.

Öte yandan, ilk 10'da en yüksek kaybın yüzde 50,1 ile Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta yaşanması dikkati çekti.

- Aşı sonrası rahatlama ve ikinci yarıdaki çıkışla 2021 ihracat hedefi 1 milyar dolar

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını, üretimin aksadığını, ihracattaki kısıtlamalar nedeniyle özellikle nisan ve mayıs aylarında yüksek düşüşler yaşandığını kaydetti.

Yıla çok iyi başlayan ihracatın marttan sonra düşüşe geçtiğini anımsatan Endican, küresel salgının "yıldızı parlayan" ayakkabı ihracatında istenmeyen kayıplara yol açtığını söyledi.

Endican, tüm sıkıntılara rağmen geçen yıl 8 milyon çift fazla ihracat yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak değer bazında 110 milyon dolarlık düşüş var. Bunun ana nedeni; katma değeri yüksek olmayan, daha gündelik ve rahat ayakkabılara talebin artmasıydı. Tabii uygun fiyatlı ürünlere talebin artmasının yanı sıra kurdaki yükseklik de birim başına düşen gelirde kayba neden oldu. Tek umudumuz aşıda. Aşılamanın artması ve rahatlamayla her zaman daha yüksek ihracat yaptığımız yılın ikinci yarısında yükselişe geçmeyi umuyoruz. Aşılama sonrası toparlanma ve ikinci yarıdaki çıkışla 2021 ihracat hedefimiz 1 milyar dolar."

İç piyasadaki düşüşün daha yüksek olduğunu aktaran Endican, "Mağazalarda perakende satış yüzde 60 azalırken, online tarafından aldığımız bilgiler artışın yüzde 15 olduğu yönünde. Aşıyla birlikte kısıtlamaların kaldırılması ve rahatlama sağlanmasıyla burada da beklentimiz hızlı artış olacağı yönünde." dedi.

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