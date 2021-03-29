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Türkiye, 2021-2030 döneminde de trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltmayı hedefliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, 2021-2030 döneminde de trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye, 2021-2030 döneminde de trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltmayı hedefliyor
AA

Yavuz, AA muhabirine, trafik kazalarının sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Trafiğin, dünyada "küresel bir halk sağlığı sorunu" olarak kabul edildiğini ifade eden Yavuz, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO),üye ülkelerden buna yönelik tedbir almaları yönünde karar aldığını belirtti.

Yavuz, son 5 yıldır trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesi için büyük bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2020 yılı başında WHO ve BM, 2030 yılına kadar küresel halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarıyla ilgili her ülkenin kendi hedeflerini belirlemesi istenilmişti. Bu da '2021 ile 2030 yılları arasında trafik kazalarının yüzde 50 azaltılmasına yönelik tedbirler alın, stratejiler ve politikalar geliştirin' demektir. Bu yönde, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2020 yılı başından itibaren 88 kurum ve kuruluşun ortak çalışmaları sonucunda bir strateji belgesi ve bu belgenin 2021-2023 yılına kadar olan uygulamasını gösteren Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı oluşturuldu. Bu belge ve eylem planının 2 Şubat tarihi itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından lansmanı yapıldı, tanıtıldı ayrıca bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Bu genelgeyle, bu stratejiyle ve eylem planlarıyla, her kurumun yapması ve alması gereken tedbirlerin neler olduğu tek tek belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı olarak bu işin sekretaryasını da yürütüyoruz."

Genelge doğrultusunda, trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Yavuz, "Öncelikli hedefimiz, 2030 yılına kadar trafikteki can kayıplarının yüzde 50 azaltılması." ifadesini kullandı.

Nihai hedefin ise "Güvenli sistem yaklaşımı" ve "Vizyon sıfır" ilkesiyle 2050 yılında trafikte can kaybı ve ciddi yaralanmanın olmadığı bir Türkiye olduğunu aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Güvenli sistem yaklaşımına baktığımızda insan hata yapabilir. Hatasız değildir ama insanın yapmış olduğu bu hataları tolere edecek sistemler geliştirmek gerekir. O yüzden güvenli yollar, akıllı yollarımız yapılıyor. Güvenli araçlar, yerli ve milli aracımızı üretiyoruz. Bunun yanında güvenli hız koridorlarının oluşturulması, kaza noktalarının iyileştirilmesi var. Bu noktalardaki kazaya müdahale ve kaza sonrası rehabilitasyon hizmetlerini hepsini bir bütün olarak düşünüyoruz."

Yavuz, "Vizyon Sıfır" yaklaşımında ise trafikte can kayıpları, kazalar ve yaralanmalarda gerçek anlamda sıfırı hedefleyerek, hem toplumu hem de ilgili kurumları buna odaklamak istediklerini bildirdi.

- "Kazalardaki can kaybı sayısı azaldı"

Yavuz, Türkiye'de 100 bin kişi başına trafikteki can kaybının 2010 yılında 13,4 iken, 2020 yılı sonunda bu oranın yüzde 5,9 seviyesine düşürüldüğünü bildirdi.

Trafikteki can kayıplarını düşürmek için denetim ekiplerinin gece-gündüz demeden çalıştığını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde 2015 yılında yaşanan trafik kazalarında 7 bin 530 can kaybı meydana geldi. 2020 yılı sonunda bu rakam 4 bin 866'ya gerilemiş oldu. Yani can kayıplarının 2 bin 700'e yakın azaldığını görüyoruz. Alandaki tüm arkadaşlarımız 25 bin trafik personeliyle birlikte denetimde. Jandarmanın 5 bin görevlisini de düşündüğümüzde 30 bin denetim elamanı var. Bunlar karda, yağmurda, çamurda sokaklarda. Biz 'trafikteki bir can kaybının bile fazla olduğu' anlayışıyla çalışıyoruz. Trafikle ilgili çok daha olumlu gelişmeler yaşanması için toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Mart'ta "2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen kazalardaki can kaybının yüzde 50 azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz." açıklamasını yapmıştı.

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