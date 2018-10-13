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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon Turgay Orak oldu

5 Ekim'de başlayan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda kupanın sahibi, rakibi Lütfü Çenet'i 40-33 yenen Turgay Orak oldu

13 Ekim 2018 Cumartesi, 01:37 | Güncelleme:

Türkiye Bilardo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etap müsabakaları sona erdi.
Batman Valiliği, Batman Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 5 Ekim'de başlayan şampiyonada kupanın sahibi, rakibi Lütfü Çenet'i 40-33 yenen Turgay Orak oldu.

Orak'a kupasını Batman Valisi Ahmet Deniz, şampiyonanın ikincisi Lütfü Çenet'e ise Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan verdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan, yaptığı konuşmada, büyük erkekler, genç erkekler ve kadınlarda yaklaşık 600 sporcunun katıldığı şampiyonanın başarıyla tamamlandığını belirterek, bütün sporculara teşekkür etti.

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