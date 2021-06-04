Portekiz in ev sahipli\u011finde d\u00fczenlenen ikinci etaptaki ilk ma\u00e7\u0131nda Belarus ile kar\u015f\u0131la\u015fan milli tak\u0131m, salondan 3-0 galip ayr\u0131ld\u0131. Belarus ta ger\u00e7ekle\u015ftirilen ilk etapta t\u00fcm ma\u00e7lar\u0131n\u0131 kazanan ay-y\u0131ld\u0131zl\u0131 ekip, bu sonu\u00e7la C Grubu nda 4 te 4 yapt\u0131. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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