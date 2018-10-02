A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Milliler, Japonya’nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center’da oynanan mücadelede rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.



Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya çıkardı.

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center



HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Tadayoshi Asai (Japonya)



TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Hande, Ebrar, Derya)



BULGARİSTAN: G.Dimitrova, N.Dimitrova, Paskova, Ruseva, Karakasheva, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Monova)



SETLER: 25-17, 25-23, 25-12



Süre: 1 saat 17 dakika (22, 33, 22)





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