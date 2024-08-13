Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0 | MAÇ SONUCU

        Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası grup aşamasındaki 7. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek grubu lider tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 22:57 Güncelleme: 13.08.2024 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        U20 Milli Takımı, zirvenin sahibi oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, grup aşamasındaki 7. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, 1. Grup'taki son karşılaşmasına çıktı.

        Milli takım, ev sahibi Bulgaristan'a karşı başkent Sofya’da oynadığı maçı 25-19, 25-17 ve 25-23'lük setlerle kazandı.

        Grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren Türkiye, yarı finalde 2. Grup'ta ikinci olan Polonya ile 16 Ağustos Cuma günü karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi