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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Finlandiya: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 3 - Finlandiya: 2 | MAÇ SONUCU

        Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasındaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:31
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        U20 Milli Takımı, Finlandiya'yı devirdi!
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        Sırbistan ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasında mücadele eden Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 4. maçında Finlandiya'yı 3-2 yendi.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında yapılan karşılaşmayı 24-26, 19-25, 25-23, 25-19 ve 15-12'lik setlerle kazandı.

        Milliler bu sonuçla 1. Grup'ta 3. galibiyetini elde etti.

        Türkiye, turnuvadaki 5. maçını yarın TSİ 21.00'de Fransa ile oynayacak.

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