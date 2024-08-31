Türkiye: 3 - Finlandiya: 2 | MAÇ SONUCU

Sırbistan ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasında mücadele eden Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 4. maçında Finlandiya'yı 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında yapılan karşılaşmayı 24-26, 19-25, 25-23, 25-19 ve 15-12'lik setlerle kazandı.

Milliler bu sonuçla 1. Grup'ta 3. galibiyetini elde etti.

Türkiye, turnuvadaki 5. maçını yarın TSİ 21.00'de Fransa ile oynayacak.