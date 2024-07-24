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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Makedonya: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 3 - Makedonya: 0 | MAÇ SONUCU

        20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, Balkan şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:34 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:34
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        Genç Milliler'den büyük başarı!
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        Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın beşinci ve son maçında 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya’yı 3-0 mağlup etti. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak namağlup lider bitiren milli takım, Balkan şampiyonu oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-9, 25-15, 25-15'lik setlerle mağlup etti.

        Türkiye-Kuzey Makedonya maçının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

        1. Türkiye: 15 puan

        2. Sırbistan: 9 puan

        3. Bulgaristan: 6 puan

        4. Karadağ: 5 puan

        5. Arnavutluk: 4 puan

        6. Kuzey Makedonya: 0 puan

        20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası bugün oynanacak Karadağ-Bulgaristan ve Arnavutluk-Sırbistan karşılaşmalarının ardından yapılacak kupa ve madalya töreniyle tamamlanacak.

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