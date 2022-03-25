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Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Türkiye KKTC, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki ülkelere et ihracatını, et fiyatlarındaki ani yükselişler nedeniyle durdurdu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı’na, bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi verdi. Yetkinin ardından bakanlık et ürünleriyle ilgili düzenleme kararını Ticaret Bakanlığı’na bildirdi.

Buna göre söz konusu 3 ülke dışındaki ülkelere büyükbaş, koyun ve keçi eti ihracatı ikinci bir karara kadar durduruldu.