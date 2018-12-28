Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla toplam ziyaretçi sayısı, yılın 11 aylık döneminde yüzde 21,35 artışla 43 milyona yaklaştı.

Ocak-kasım dönenimde ağırlanan yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 65 kişiyle Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 kişiyle İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 kişiyle Edirne üçüncü sırada yer aldı.

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