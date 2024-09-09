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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye: 4 - Azerbaycan: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Türkiye: 4 - Azerbaycan: 0 | MAÇ SONUCU

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında 17 Yaş Altı Futbol Takımı, AzerbaycaN'ı 4-0 yendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 21:02 Güncelleme: 09.09.2024 - 21:02
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        U17 Milli Takımı farklı kazandı!
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        17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbayca'ı 4-0 mağlup etti.

        U17 Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 11'de Hasan Turan, 44'te Yunus Azrak, 45'te Hasan Ege Akdoğan ve 88. dakikada Mümin Barış Nazlı attı.

        Karşılaşmayı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da tribünden takip etti. Ay-yıldızlılar, 12 Eylül Perşembe günü Azerbaycan ile bir maç daha oynayacak.

        Hakemler: Mert Can Tubay, Yakup Yapıcı, Emirhan Tercan

        Türkiye: Arda Yılmaz, Ahmet Çobanoğlu (Emir Bora Çoban dk. 78), Vatan Özcan (Emre Can Duran dk. 78), Hasan Turan (Efe Yılmaz dk. 78) , Ege İzmirli (Elyas Bağcı dk. 60), Mustafa Serhan Kök (Mümin Barış Nazlı dk. 60), Yunus Azrak (Mehmet Yıldırım dk. 59) Oğuzhan Ertem (Yiğit Çolak dk. 78), Furkan Koçak, (Berkay Muratoğlu dk. 60) Hasan Ege Akdoğan (Fatihan Kahya dk. 59), Ozan Demirbağ (Efe Yılmaz dk. 78)

        Azerbaycan: Rauf Ayyubov, Hazrat Samadov (Elshan Atakishiyev dk. 73), Albay Mahmudov, Farid Jabbarli (Kamil Mammadov dk. 73), Tunar Muradov, Ibrahim Khalilov (Murad Kurbanov dk. 85), Ali Gazibayov (Nihad Isagov dk. 85), Abdullaziz Jabbarli, İbrahim Babayev, Ali İbrahim, Nihat İsgandarov

        Goller: Hasan Turan (dk. 11), Yunus Azrak (dk. 45), Hasan Ege Akdoğan (dk. 45), Mümin Barış Nazlı (dk. 88) (Türkiye)

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