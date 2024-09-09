Türkiye: 4 - Azerbaycan: 0 | MAÇ SONUCU

17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbayca'ı 4-0 mağlup etti.

U17 Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 11'de Hasan Turan, 44'te Yunus Azrak, 45'te Hasan Ege Akdoğan ve 88. dakikada Mümin Barış Nazlı attı.

Karşılaşmayı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da tribünden takip etti. Ay-yıldızlılar, 12 Eylül Perşembe günü Azerbaycan ile bir maç daha oynayacak.