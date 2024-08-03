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        Türkiye: 60 - Letonya: 51 | MAÇ SONUCU

        FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya'yı 60-51 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:46 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:46
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        Genç Milliler, Letonya'yı devirdi!
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        Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya'yı 60-51 yendi.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde milli takım, Letonya ile karşılaştı.

        İlk yarıyı 31-24 önde tamamlayan milliler, sahadan 60-51 galip ayrıldı.

        Şampiyonaya galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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