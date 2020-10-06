AA

Türkiye'nin makarna, tatlı bisküvi, gofret, bulgur ve diğer pastacılık ürünleri ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden aldığı verilere göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine rağmen ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 8,4 artarak 5 milyar 244 milyon dolar oldu.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin alt sektörlerini kuru baklagiller, hububat, değirmencilik ürünleri, yağlı tohum ve meyveler, bitkisel yağ, şeker ve şeker mamulleri, kakao, pastacılık ürünleri ve diğer ürünler oluşturdu.

EN FAZLA İHRACAT PASTACILIK ÜRÜNLERİNDEN



Bu sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla dış satım, "pastacılık ürünleri"nden yapıldı. Pastacılık sektörünün ihracatı yılın 3 çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 1 milyar 490 milyon dolara ulaştı. Sektörden dış satımı yapılan ürünler makarna, tatlı bisküvi ve gofretler, bulgur ve diğer pastacılık ürünleri şeklinde sıralandı.

Ocak-eylül dönemindeki makarna ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,7 artarak 558,2 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde tatlı bisküvi ve gofret ihracatı 501,6 milyon dolar, bulgur ihracatı 96,7 milyon dolar ve diğer pastacılık ürünleri ihracatı 333,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

884,9 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNÜ SATILDI



Buğday unu, irmik, malt, nişasta gibi ürünlerin ihracatını kapsayan "değirmencilik ürünleri" sektörünün dış satımı ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 6,7 azalarak 884,9 milyon dolara geriledi. Soya, palm, ham ve rafine ayçiçek, margarin ve mısır gibi yağların ihracatının gerçekleştirildiği "bitkisel yağ" sektörünün dış satımı ise yüzde 37,9 artarak 733,6 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde şeker ve şeker mamullerinden 440,1 milyon dolarlık, kakao ve müstahzarlarından 425,8 milyon dolarlık, kuru baklagillerden 280,1 milyon dolarlık, yağlı tohum ve meyvelerden 200,5 milyon dolarlık, hububattan 40,4 milyon dolarlık ürün satıldı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına dahil diğer ürünlerden ise 748,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

FASULYE İHRACATI YÜZDE 84 ARTTI



Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 51 ile kuru baklagiller oldu.

Bu dönemde kuru baklagiller sektöründen fasulyenin ihracatı yüzde 83,9 yükselerek 6,8 milyon dolara, mercimek ihracatı yüzde 76,7 artışla 201,3 milyon dolara, nohut ihracatı yüzde 2,3 artarak 58,3 milyon dolara ulaştı. Diğer kuru baklagillerin dış satımı da yüzde 25,5 artarak 13,7 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA ORANSAL ARTIŞ SOYA FASULYESİNDE



Söz konusu dönemde değer bazında ihracatı en yüksek olan ürün ise "buğday unu" oldu. Değirmencilik sektörünün alt ürünlerinden buğday ununun ihracatı, bu dönemde 717,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıla göre ihracatı oransal bazda en çok artan ürün "soya fasulyesi" oldu. Yağlı tohumlar ve meyveler sektörünün alt ürünlerinden olan soya fasulyesinin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 263 arttı. Öte yandan dış satımı oransal bazda en fazla düşen ürün ise yüzde 94,7 ile "şeker" oldu.

SEKTÖR ÜRÜNLERİNİN EN BÜYÜK TALİBİ IRAK



Yılın 9 ayında, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini en çok Irak satın aldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 960,4 milyon dolar oldu. Irak'ı 276,2 milyon dolarla ABD, 199,8 milyon dolarla Suriye, 187,8 milyon dolarla Yemen ve 173,2 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etti.

Yılın 3 çeyreğinde sektörden en çok dış satım gerçekleştiren il ise İstanbul oldu. Bu dönemde İstanbul'dan 1,6 milyar dolarlık, Gaziantep'ten 1,4 milyar dolarlık, Mersin'den 394,4 milyon dolarlık, Mardin'den 263,8 milyon dolarlık ve İzmir'den 263,1 milyon dolarlık ürün satıldı.