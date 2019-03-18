Buna göre, geçen yılın ocak ayında 7,7 milyar Euro olan Türkiye'nin AB'den ithalatı, 2019'un aynı döneminde 5 milyar Euro'ya geriledi.
2018'in ilk ayında 6,5 milyar Euro seviyesinde olan Türkiye'nin AB'ye ihracatı ise bu yılın ocak döneminde 6,8 milyar Euro'ya yükseldi.
Böylece 2018'in ocak ayında 1,2 milyar Euro ticaret açığı veren Türkiye, bu yılın ocak ayında 1 milyar 797 milyon Euro'luk ticaret fazlası gerçekleştirdi.
Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi. Türkiye'nin ticaret fazlası ağustosta 740,7 milyon Euro , eylülde 462,9 milyon Euro , ekimde 1 milyar 749,5 milyon Euro , kasımda 1 milyar 499 milyon Euro ve aralıkta 794,2 milyon Euro o oldu.
AVRO BÖLGESİ TİCARET FAZLASI VERDİ
Avro Bölgesi'nin ocak ayında toplam ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 183,4 milyar Euro'ya , ithalatı da yüzde 3,4 yükselerek 181,8 milyar Euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 1,5 milyar Euro'luk ticaret fazlasına ulaştı.
AB'DEN TİCARET AÇIĞI
Söz konusu dönemde AB'nin toplam ihracatı önceki yılın ocak dönemine göre yüzde 2,1 yükselerek 153,6 milyar Euro'ya ithalatı da yüzde 3,9 artarak 178,5 milyar Euro'ya ulaştı. AB, ocak döneminde 24,9 milyar Euro ticaret açığı verdi.
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