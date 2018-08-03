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Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de yatırımı bulunan ABD’li firmaların temsilcileriyle bir araya geldi. TOBB ve ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantı, Apple, Boeing, IBM, Microsoft gibi firmaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ABD şirketinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

03.08.2018 - 12:56 | Güncelleme:

Ticaret Bakanı Pekcan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye’de yatırımı bulunan ABD’li firmaların yetkilileri katıldı. Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, çağdaş bir hukuk devleti geleneği ve güçlü demokrasi kültürü ile hızlı ekonomik büyüme ve kalkınma ivmesini sürdüreceğini belirtti.

Genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle Türkiye’nin başta kendi bölgesinde olmak üzere küresel ekonomiye büyük katkılar sunduğunu dile getiren Pekcan, Türkiye’nin iş, ticaret ve yatırımlar bakımından cazip bir ülke olmaya devam ettiğini vurguladı.
Konuşmasında Türkiye’nin her zaman işbirliği ve istikrardan yana olduğunun altını çizen Pekcan, “Ekonomik temeli olmayan konjonktürel krizlerin Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

“DEMİR VE ÇELİK KONUSUNDA..."

Türk demir-çelik sektörünün ABD’ye bir tehdit oluşturmadığını belirten Pekcan, bu sektörde iki ülke arasında dengeli bir ticaretin olduğunu kaydetti.

Pekcan, farklı ülkelerin Türkiye üzerinden ABD’ye ürün sevkiyatı yapma imkanı olmadığına dikkati çekerek, “Bu çerçevede, ABD demir ve çelik konusunda Türkiye ile ortak hareket etmeli. Türkiye, haksız önlemlerle karşılaştığı sürece uluslararası ticaret hukukundan kaynaklı haklarını kullanarak mütekabiliyet uygulayacaktır ve kendi ekonomik çıkarlarını koruyacaktır.” ifadesini kullandı.

“İKİ ÜLKE EKONOMİK İLİŞKİLERİ SAĞLAM ZEMİNDE YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

Türkiye ekonomisinin büyük fırsatlar sunduğuna işaret eden Pekcan, yeni dönemde ülkenin daha fazla katma değer odaklı, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona yönelik bir dönüşümden geçeceğini bildirdi.

Bu dönüşüm sürecinde, ABD’li firmaların ve ABD sermayesinin önemli roller üstlenebileceğine dikkati çeken Pekcan, “Hali hazırda iki ülke arasında kayda değer bir ticaret ve yatırım ilişkisi bulunuyor. Bu ortaklığın güçlenerek sürmesini arzu ediyoruz. İki ülke ekonomik ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam edecektir.” görüşüne yer verdi.

Pekcan, Türkiye hakkında yurt dışında haksız eleştiri ve dezenformasyon yapılabildiğini ifade ederek, özellikle Türkiye ile iş yapan Amerikalı firmalardan, ülkelerinde Türkiye algısının doğru biçimde yerleşmesi için destek istedi.

 

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