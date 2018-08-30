Uzun bir aradan sonra yeniden toplanan Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından, Avrupa Birliği (AB) hedeflerine yönelik önemli açıklamalar yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantının ardından dün kameraların karşısına geçti ve kararlılık mesajları verdi. Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, tablonun Türkiye açısından umut verici olduğunu söyledi.

İşte Altaylı'nın yazısı:

İZLEMEDEN EYLEME

Dün dedim ya, “Trump’a müteşekkirim” diye.

Çok haklıymışım.

3 yıldır bir araya gelmeyen bir grup vardı.

Avrupa Birliği ile ilgili yapılması gereken reformları izlemekle görevli “Reform İzleme Grubu” diye çeşitli bakanlıklardan oluşan bir grup.

Bu grubun üyesi bakanlar 3 yılı aşkın süredir bir araya gelmiyordu.

Grup dağılmıştı çünkü AB hedefi diye bir hedef kalmamıştı.

Dün bir araya geldiler.

Üstelik de “izlemenin” ötesine geçmişler, “Eylem Grubu” olmuşlar.

Bu bana göre son yılların en önemli gelişmesidir.

Türkiye açısından çok umut vericidir.

FATİH ALTAYLI'NIN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ