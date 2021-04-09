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Türkiye Adalet Akademisi ile TİKA, Afrika ülkelerindeki yargı personeli için uluslararası program düzenledi

Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA),Afrika ülkelerindeki hakimler, savcılar ve adalet sisteminde çalışan uzmanlar için "Terörizm Suçlarıyla Mücadele Uluslararası Çevrimiçi Kolokyum" programı düzenledi.

Türkiye Adalet Akademisi ile TİKA, Afrika ülkelerindeki yargı personeli için uluslararası program düzenledi
AA

Akademiden yapılan açıklama göre, Çad, Cezayir, Etiyopya, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus ve Uganda'dan hakim, savcı ve adalet sistemi çalışanlarının katıldığı program 7 Nisan'da başladı. İngilizce, Türkçe ve Fransızca olarak dijital ortamda düzenlenen program, sunumların ardından 8 Nisan'da sona erdi.

Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, programda yaptığı konuşmada Akademi'nin, adaylar ile hakim ve savcıların eğitimi, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimler ve yabancı ülke hakim ile savcılara yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Hakim ve savcı adaylarını eğiten kurumlarla iş birliğine giderek birçok ülkenin yargı okulları ve yargı kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirildiğini, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kapsamında protokoller imzalandığını ve projeler üretildiğini belirten Özdemir, bunun sonucunda, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne ilişkin farkındalığın arttığını, temel ilkelerin yargı kararlarına yansıdığının görüldüğünü ifade etti.

Özdemir, 2020'de yabancı hakim, savcı ve adalet uzmanlarının eğitimine yönelik uluslararası kolokyum programları planlansa da salgın nedeniyle bu programları yüz yüze yapamadıklarını, ancak 44 Azerbaycan hakim adayına verilen eğitimlerin uzaktan tamamlandığını, Güney Doğu Avrupa iş birliği sürecinde uluslararası çevrim içi çalıştay düzenlendiğini ve kolokyum programlarının dijital platformda yürütüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Adalet Akademisi yüze yakın ülkeyle, özellikle de gönül coğrafyamızın merkezinde yer alan ülkelerle yakın iş birliği içerisinde ve sürekli irtibat halindedir. Sizlerin ülkeleri de bu gönül coğrafyasının merkezinde yer almaktadır. Hepimizin malumu olduğu üzere, pek çok ülke gibi ülkemiz de uzun yıllardır birçok terör örgütüyle amansız bir mücadele içinde yer almaktadır. Bu bakımdan ülkemiz, terörle mücadele konusunda idari ve adli yönden büyük bir tecrübeye ve yetişmiş insan kaynağına sahiptir. Düzenlediğimiz bu kolokyum ile terörizmle mücadele konusunda deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması en büyük arzumuzdur."

- "Terörden etkilenen insanların hak ve hukuklarını korumak hepimizin sorumluluğundadır"

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun da teröre kaynaklık eden temel sebeplerin ortadan kaldırılmasının, terörden dolaylı veya dolaysız etkilenen tarafların haklarının korunmasının önemine işaret etti.

TİKA olarak Türkiye Adalet Akademisi ile eğitim alanında iş birliği yaptıklarını, hakim savcı ve hukuk alanındaki uzmanlara yönelik tecrübe paylaşımı başta olmak üzere eğitim programları düzenlediklerini anlatan Nurdun, hukuki ve asli alanların geliştirilmesine yönelik projeler oluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Nurdun, şunları kaydetti:

"Terörizm suçlarıyla mücadele kolokyumu, çeşitli yönleriyle hepimizin sorumlu olduğu alan olması açısından önem taşımaktadır. Bu noktada teröre kaynaklık eden temel sebepleri ortadan kaldırmak kadar dolaylı veya dolaysız terörden etkilenen insanların hak ve hukuklarını korumak hepimizin sorumluluğundadır. Bunun en güzel yolu da ülkeler arasındaki iş birliğini arttırmak, suçların çözüm önerilerini ortak bir noktada yürütmektir. Düzenlenen bu uluslararası kolokyum programının tüm ülkelerimize güzel sonuçlar getireceğini düşünüyorum."

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