Türkiye “Afetlere Hazırlık Yılı”na Giriyor

AFAD, toplumda afetler olmadan önlem alma anlayışını geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Afetlere Hazırlık Yılı, afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen bir süreci işaret ediyor. İnsanlara, #AfetlereHazırOl çağrısının yapılacağı programla, 12 ay boyunca çok sayıda faaliyet ile etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

1. Afetlere Hazırlık Yılı: 12 ay, 12 tema

Afet Risklerini Anlamak, Afet Çantası, Toplanma Alanları, Afet Sigortası, Bina Güvenliği, Gönüllü Ol, Yangın, Afet Anı (Tatbikat),Afete Hazır Türkiye gibi temaları içerecek olan Afetlere Hazırlık Yılı, sadece AFAD’ın değil, her bir bireyin, üniversitenin, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşunun yapması gereken çalışmaları içeriyor.

2. Gönüllülük Sistemi



AFAD Gönüllülük Sistemi, afet bilincini artırmayı ve afet anında destek olabilecek insanlara ulaşmayı hedefliyor. AFAD Gönüllüleri, huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal görevler de alacak. AFAD Gönüllüleri ile her vatandaşın yakınlarında afet ve acil durumlara ilişkin ne yapacağını bilen eğitimli ve becerikli insanlar olacak.

3. AFAD Akreditasyon Sistemi

“AFAD Akreditasyon Sistemi” afet yönetiminde görev almak isteyen bireyleri, özel sektör ve STK ekiplerini standartlar doğrultusunda yetkilendirecek. 12 faaliyet alanında düzeylerine göre yetkilendirilen birey ve ekipler, Türkiye Afet Yönetim Sistemi’ne dahil olacak. Akredite birey ve ekipler, arama kurtarmadan sağlığa, acil durum haberleşmesinden güvenlik ve trafiğe kadar 12 alanda görev alabilecek. Ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planı’nda rol alabilecekler.

4. Tatbikatlar



AFAD; afet ve acil durum yönetiminde esneklik sağlanması, kendi kendine yetebilirliğin ölçülmesi, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, plan ve prosedürlerin uygulanabilirliğinin görülmesi, öğrenme ve güncelleme amacıyla afet ve acil durum tatbikatları düzenliyor. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bakanlık, Kurum-Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla il düzeyi, bölgesel düzey ve ulusal düzeyde tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

2019 yılı içerisinde 81 ilde;

· 75 il düzeyi,

· 13 bölgesel düzey ve

· 1 ulusal düzey tatbikatın gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

TAMP kapsamında gerçekleştirilen tatbikatlarda arama kurtarma, sağlık, beslenme, barınma, enerji, altyapı, psiko-sosyal destek gibi 26 hizmet grubunun faaliyetleri test ediliyor.

5. Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu

Afet Risklerinin Azaltılması Platformları, Hyogo Çerçeve Eylem Planında kurulması önerilen ve afet risklerinin azaltılması amaçlanan Sendai Çerçeve Belgesinde de tekrar vurgulanan önemli bir oluşumdur.

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu, afet ve acil durumlara ilişkin olarak ülke düzeyinde;

· Tehlikelerin önlenmesini,

· Toplumun afetlere duyarlılığının artırılmasını,

· Risk azaltma çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasını,

· Risk azaltmanın her düzeyde plan, politika ve programlara entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor.

6. Afet Risk Azaltma Sistemi

AFAD, afet duyarlılık ve tehlike haritalarının daha kolay ve hızlı bir şekilde, doğruya en yakın olarak hazırlanması, aynı platformda tutulması ve paylaşılması amacıyla web tabanlı Afet Risk Azaltma Sistemi’ni (ARAS) kurdu. ARAS; 309 teknik personelin araziden topladığı 33.495 heyelan, 4.544 kaya düşmesi, 836 çığ envanterinden 9 farklı istatiksel modelini kullanarak Duyarlılık ve Tehlike Haritaları, tehlikeli madde taşımacılığı için ise Risk Haritaları oluşturulabiliyor.

Afet öncesi tehlike ve risklerin bilimsel ve gerçeğe en yakın belirlenmesi ile bu risklere karşı gerekli tedbirlerin daha hızlı alınması sağlanıyor. Sistem, yerel ve ulusal ölçekli planlarda kullanılacak olan tehlike ve risk haritalarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecek şekilde tasarlandı. Sistem üzerinden istenilen konumdaki afet verileri güncel olarak alınabiliyor.