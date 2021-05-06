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Türkiye aktarmalı giderek karantinaya girmiyorlar

BBC'nin haberine göre İngiltere'nin 'kırmızı liste'ye aldığı ülkelerden seyahat edenler, otelde karantina uygulamasından kaçınmak için Türkiye üzerinden uçuş yapıyor.

Türkiye aktarmalı giderek karantinaya girmiyorlar

İngiltere'nin koronavirüs önlemleri kapsamında 'kırmızı liste'ye aldığı vaka sayısı yüksek ülkelerden seyahat edenler, otelde karantina uygulamasından kaçınmak için Türkiye üzerinden uçuş yapıyor.

Türkiye, 40 ülkenin yer aldığı listede bulunmuyor.

BBC'nin haberine göre bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek yolcular, İngiltere'de otelde karantina için ödeyecekleri kişi başına 1.750 sterlin masraftan kaçınmak için önce İstanbul'daki bir otelde konaklıyor ve uçuşuna oradan devam ediyor.

İstanbul'dan gelen yolcuların ise İngiltere'ye varışlarında evde karantina olması gerekiyor.

İstanbul'daki bir otel çalışanı, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi 'kırmızı liste' ülkelerinden seyahat eden İngiliz vatandaşlarının kalışına tanıklık ettiğini söyledi.

BBC ayrıca Pakistan'dan İngiltere'ye gelen yolcularla da görüştü. Bu yolcular, yakınlarının düğün veya cenazesine katıldıklarını, dönüşte otelde kalacak bütçelerinin olmadığını ifade etti.

Yolcular, listede olmayan herhangi bir ülkeden İngiltere'ye döndükten sonra 10 gün evde karantinada kaldıkları sürece hükümetin Covid önlemlerini ihlal etmiş olmuyor.

Türkiye, Hindistan'da vaka sayılarının artması üzerine bu ülkeden gelen yolcuların yurtlarda karantinaya alınması kuralı getirdi.

İngiltere, seyahat düzenlemeleri kapsamında, Covid-19 vakalarının yoğun şekilde görüldüğü bazı ülkelerden seyahat edenlere 10 gün devletin onayladığı bir otelde karantinada kalmasını zorunlu tutuyor.

Bu otel konaklaması kişi başına yaklaşık 1.750 sterline mal oluyor ve bu gideri yolcuların karşılaması gerekiyor.

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