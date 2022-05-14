'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

Ambalaj sektörü 2022'den umutlu! 0:00 / 0:00

Birçok üründe hayatımızda var olan ambalajlar, pandemi sürecinde tüketim alışkanlıklarının değişmesine bağlı olarak daha çok kullanılır hale geldi.

Ambalajlı ürün tüketiminin artması, sektörün büyümesine yol açarken, ihracata da olumlu yansıdı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) verilerine göre, sektör 2021 yılını yüzde 26 değer artışı ile 6.5 milyar dolar ihracatla kapattı.

Sektördeki güncel gelişmeleri ve değişen trendleri Habertürk'e değerlendiren ambalaj sektörü için baskı mürekkepleri geliştiren Siegwerk'in Türkiye Genel Müdürü Mustafa Güler, pandemide artan talebe dikkat çekti.

Güler, "Ambalaj sektörü 2020'de başlayan pandemi sürecinde çok yüksek taleple karşılaştı. 2021'de sektörün büyüklüğü 28 milyar dolara ulaştı. 2022'nin ilk çeyreğinde de sektör yüzde 20 kadar büyüdü" dedi.

Sektörün büyümesinde, ihracatın rolünü büyük olduğunu kaydeden Güler, "Bu büyümenin hem iç pazar hem de ihracat boyutu var. Dış ticaret fazlası veren bir sektörüz" dedi. ASD verilerine göre, ambalaj sanayisi, geçen yıl 2.7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

'GELİŞMİŞLİK SEVİYESİ AMBALAJ TÜKETİMİNİ ETKİLİYOR'

Siegwerk Türkiye Genel Müdürü Mustafa Güler, ambalajın neredeyse bütün sektörlerde kullanıldığından DA bahsederek, dünyada kişi başına tüketilen ambalaj miktarının yıllık 105 kilogram civarında olduğunu söyledi.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ambalaj tüketimine yansıdığını aktaran Güler, "Kişi başın ambalaj tüketim miktarı gelişmiş ülkelerde 450 kilogram, Türkiye'de ise 300 kilograma kadar geldi. Gelişmişlik seviyesi arttıkça ambalajlı ürün tüketimi artıyor. Türkiye'de geçmişte bu rakam 150 kilogram civarındaydı" bilgilerini paylaştı.

Güler'in verdiği bilgilere göre, Türkiye dünyada 16'ıncı büyük ambalaj üreticisi konumunda. Avrupa'da ise 6'ıncı sıradayız. Türkiye'de kişi başına tüketilen ambalaj miktarının her yıl yüzde 5 kadar arttığını aktaran Güler, Türkiye'nin Avrupa'da 4'üncü sıraya kadar çıkabileceğini vurguladı.

Güler, "Türkiye, ambalaj sektörüne mürekkep sağlayan sektör olarak Avrupa'da 3'üncü sırada. Almanya ve İtalya'dan sonra Türkiye geliyor. Türkiye Avrupa'da hem en hızlı gelişen hem de en önemli pazarlardan birisi" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE İTHALAT AZALABİLİR'

Siegwerk Türkiye Genel Müdürü Mustafa Güler ile, artık tüm sektörlerde gündemin ilk maddeleri arasında yer alan sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında da konuştuk.

Ambalaj sektörün geri dönüştürülmüş malzemeler ile üretim yapmak zorunda olduğunu anlatan Güler, "Avrupa regülasyonlarına bağlıyız, bu kapsamda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı artıyor. Fakat geri dönüştürülmüş malzemeye ulaşım zor. Bu yolda gidecek yolumuz var" dedi.

Siegwerk'in, sürdürülebilirlik çalışmaları için 5 yıl önce özel bir ekip kurduğunu anlatan Güler, "Bu ekip, üretim aşamasında sürdürebilirliği artırmak ve hammadde kullanımını azaltmak için çalışıyor. Geri dönüştürülmüş ambalajlara yönelik mürekkep geliştirme üzerinde de çalışıyoruz. Geri dönüştürülen ambalajların üzerindeki mürekkepten kolayca arınarak ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Firmanın, ambalajların üzerindeki mürekkeplerin hammaddelerini de geri dönüştürme noktasında faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Mustafa Güler, "3-4 katman oluşan bir ambalajı, 2 katmana indirmek üzere de çalışmalar yürütüyoruz, bunun sonucunda hammadde kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. Bu yolla ithalatı da azaltmak mümkün" diye konuştu.

YENİ YATIRIMLAR İLE İSTİHDAMI 3 KATINA ÇIKARACAK

Siegwerk'in Türkiye'de 2006 yılından bu yana faaliyette olduğunu bildiren Mustafa Güler, şirketin dünyadaki 15 tesisinden 2'sinin Türkiye'de olduğunu, önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlar yapabileceklerini açıkladı.

Güler, "Türkiye'de üretim kapasitemiz yıllık 20 bin ton civarında. Üretimin yüzde 25'i ihracata gidiyor. Üretim kapasitesinin tamamını kullanmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de yeni yatırımlar yapmak istiyoruz. Hem satın alma hem de üretimde kapasite artışı konularını değerlendiriyoruz. Ayrıca, yeni üretim gruplarının üretileceği tesis yatırımları da radarımızda. Yapacağımız yatırımlar ile mevcut istihdamımızı en az 3 katına çıkaracağız. İstihdamı 1000 kişiye çıkarmak istiyoruz" dedi.