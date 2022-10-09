İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Ampute Futbol Milli Takımı, Angola ile karşılaşıyor. STAT: Nef Stadyumu

SAAT: 20.00

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Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, seyircisi önünde Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor.

İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti.

Türkiye ile Angola arasında oynanan Dünya Kupası finali, aynı zamanda rövanş niteliği de taşıyor. Dünya Kupası finallerinde Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı turnuvada Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi.