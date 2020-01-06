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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım'da 67 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 65.5'ini otomobil, yüzde 14.3'ünü motosiklet, yüzde 12'sini kamyonet, yüzde 5'ini traktör, yüzde 1.5'ini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0.6'sını otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 20.1, otobüste yüzde 0.3 azalırken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 141, kamyonette yüzde 8,1, traktörde yüzde 5.6, minibüste yüzde 2.4, kamyonda yüzde 2.4 ve otomobilde yüzde 1.4 arttı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 0.8 ARTIŞ VAR

Öte yandan, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 arttı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, kamyonda yüzde 61.4, motosiklette yüzde 42.3, minibüste yüzde 21.7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11.9, otobüste yüzde 1.3 artarken, kamyonette yüzde 17.6, traktörde yüzde 10.8 ve otomobilde yüzde 1.5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise Kasım ayı sonu itibarıyla 23 milyon 170 bin 769 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 14.4'ünü motosiklet, yüzde 8.2'sini traktör, yüzde 3.7'sini kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

921 BİN ARACIN DEVRİ YAPILDI

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında 921 379 adet taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 73.7'sini otomobil, yüzde 15.6'sını kamyonet, yüzde 3.5'ini motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1.8'ini kamyon, yüzde 1.8'ini minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11.2'si Fiat, yüzde 10.1'i Volkswagen, yüzde 9.3'ü Renault, yüzde 7.5'i Peugeot, yüzde 6.7'si Hyundai, yüzde 6.2'si Ford, yüzde 6.1'i Opel, yüzde 5.4'ü Honda, yüzde 5.2'si Skoda, yüzde 5.1'i Toyota ve yüzde 27.2'si diğer markalardan oluştu.



11 AYDA 607.6 BİN ARAÇ TRAFİĞE KAYDOLDU

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı ise TÜİK tarafından 607 bin 595 adet olarak açıklanıyor. 2019'un 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 28.3 azalarak 607 bin 595 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42.9 artarak 308 bin 470 adet oldu.

Böylece 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 299 bin 125 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 55.3'ü dizel, yüzde 35.3'ü benzin, yüzde 5.9'u LPG yakıtlı olup, yüzde 3.5'i elektrikli veya hibrit şeklinde gerçekleşti.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 519 bin 508 adet otomobilin ise yüzde 38'i dizel, yüzde 37.4'ü LPG, yüzde 24.2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0.1'i elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara yansıdı.

KAYDI YAPILAN 2 OTOMOBİLDEN BİRİ BEYAZ RENKLİ

TÜİK verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 37.6'sı 1501-1600, yüzde 28.5'i 1401-1500, yüzde 13.5'i 1301-1400, yüzde 13.1'i 1300 ve altı, yüzde 6.2'si 1601-2000, yüzde 1.1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.



Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 53.9'u beyaz renkli iken, yüzde 24.1'i gri, yüzde 6.8'i siyah ve yüzde 5.7'si kırmızı iken yüzde 9.5'i diğer renklerde.