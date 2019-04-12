Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Pakdemirli, Ordu-Giresun Havalimanı'nda ilgililerce karşılandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Pakdemirli, Başkan Hilmi Güler'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Pakdemirli, Arıcılık Araştırma Enstitüsüne geçerek buradaki tesislerde incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, söz konusu enstitünün 10 milyon avro yatırımla gerçek anlamda örnek bir tesis olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, arıcılık konusunda Türkiye'nin çok büyük bir merhale katettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani 70 bin tonlardan 110 bin tona geldik son 10-15 yıl içerisinde. Gelişmeler son derece iyi. Artan denetimlerimizle beraber geçmişteki tağşiş uygulamaları da artık Türkiye'de yok. Bundan sonrasında biz daha fazla bu işi nasıl pazarlarız, coğrafi işareti nasıl öne çıkartırız, yerel ürünleri nasıl öne çıkartırız, nasıl pazarlamamızı artırırız, nasıl ihracatımızı artırırız ile uğraşmamız lazım. Çünkü dünyadaki en büyük ikinci üretici olarak hala istediğimiz anlamda, istediğimiz yerde değiliz. Yapmış olduğumuz ihracat henüz daha 7 bin tonlarda."

Türkiye'nin bu işten daha fazla pay alması gerektiğine dikkati çeken Pakdemir, "Ordu daha fazla pay almalı. Çünkü gerçekten hem yapılan çalışmalar hem de balın kalitesi itibariyle Ordu çok önemli bir noktada. İnşallah bu yeni dönemde çok değerli başkanımla da birlikte yerel anlamda bazı çalışmalar da yürüteceğiz. Arıcılığın, bal üretiminin, arıcılık üretiminin daha iyi bir noktada olması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." dedi.

Bakan Pakdemirli'ye, çeşitli bal ürünleri hediye edildi.

Ziyaretlere, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergun Taşcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin de katıldı.