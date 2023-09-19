Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Filenin Sultanları Arjantin maçı hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Filenin Sultanları Arjantin maçı hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

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2023 yılında fırtına gibi esen ve üst üste iki büyük turnuvada şampiyonluğu kazanarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için ter döküyor. Grubunda oynadığı ilk üç maç itibariyle zirveye ortak olan Filenin Sultanları, bu kez Arjantin karşısına çıkıyor. İşte, Türkiye Arjantin voleybol maçı hakkında bilgiler...