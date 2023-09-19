Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Arjantin maçı... - Voleybol Haberleri

Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Arjantin maçı... - Voleybol Haberleri

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Filenin Sultanları durdurulamıyor... CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üst üste iki şampiyonuk sevinci yaşayan ve son 20 resmi maçını kazanmayı başararak tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak için bu kez Arjantin ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye Arjantin karşılaşması hakkında detaylar...