Prof. Dr. Taşkın: Türkiye şu anda Avrupa'nın bir numaralı obez ülkesi

"Türkiye Avrupa'nın bir numaralı obez ülkesi" 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 3'üncü Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayı yapıldı. Canlı yayınla ameliyatların da yapılacağı çalıştayda konuşan ve Türkiye'de ilk kez obez ameliyatlarını yapan emekli cerrah Prof. Dr. Mustafa Taşkın, "Türkiye obezite ameliyatıyla ilgili tercih edilen ülke. Avrupa´nın önündeyiz bu ameliyatlarda, İtalya da iyi bu konuda. Türkiye şu anda Avrupa'nın bir numaralı obez ülkesi. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı o kadar yardımcı ki bu konuda, kurullardan geçirildiği takdirde parasını devlet veriyor. İnsanlar da geliyor. Özellere de giden çok ama yine devletten faydalanıyor. Bizim ameliyat sayımız çok. Bizim hasta sayımız da çok ve insanımız da çok şişman. Avrupa ülkelerinde bir numarayız. Nüfusumuzun yüzde 20'si obez. Tabii kademeli bir şekilde obez. Öyle olunca da hasta da çok oluyor" dedi.

"HASTALARIN HEPSİNİ AMELİYAT ETMİYORUZ"

Obez tanısı koydukları her hastaya cerrahi müdahale uygulamadıklarını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ise, "Hasta ilk geldiğinde hastaların hepsini ameliyat etmiyoruz. Ameliyat geri dönüşümü olmayan bir hadise. Öncelikle konseyimizde hastalar tartışılıyor. Ameliyat gerekmeyen hastayı diyet, egzersiz ve ilaçla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Her vakaya cerrahi planlamıyoruz. Cerrahi gereken vakalara da konseyimizin kararıyla gereken yapılıyor" diye konuştu.