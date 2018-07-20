Türkiye Avustralyalı IŞİD'linin iade talebini reddetti

Kilis'te iki yıl önce Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan ve IŞİD üst düzey yöneticisi olduğu suçlamasıyla tutuklanan Avustralya vatandaşı Neil Prakash'ın Avustralya'ya iade talebi reddedildi.
Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen iade davasının karar duruşmasına Prakash, tutuklu bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldı.
Mahkemede Avustralya'nın iade talebinin sorulması üzerine sanık Prakash, "Yukarıda Allah her şeyi görüyor, siz benim hakkımda hüküm veremezsiniz. Allah hüküm verir. Ben suçsuzum" dedi.
Melbourne doğumlu Neil Prakash'ın Avustralya'da ve ABD'de planlanan bazı saldırılarla bağlantılı olduğu ortaya çıkmış ve IŞİD'in videolarında ve dergilerinde görülmüştü.
Avustralya, Prakash'ın IŞİD'e Avustralyalı kadın, erkek ve çocuk militan kazandırmakla görevli olduğunu iddia ediyor.
Geçen yıl mahkemede Avustralya'daki saldırı planlarından sorumlu olup olmadığı sorulduğunda Prakash, "Ben de dahildim, ama yüzde 100 sorumlu değilim" yanıtını vermişti.
Prakash, IŞİD propagandası yapmaya zorlandığını ve 'örgütün gerçek yüzünü gördüğü için kaçtığını' söylemişti.
Avustralya: İade talebinin reddedilmesi hayal kırıklığı
Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, yazılı açıklamasında iade talebinin reddedilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu söyledi ve kararın temyiz sürecinin değerlendirilmesi için Türk yetkililerle iletişimde olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Mahkemede, Prakash'ın avukatı müvekkilinin uluslararası hukuk sözleşmelerine ve mevzuata göre tutuklama süresinin dolduğunu belirtip şartlar oluşmadığı gerekçesiyle iade talebinin reddedilmesini, tahliyesine karar verilmesini istendi.
Mahkeme heyeti önce sanığın tahliyesine ve iade talebinin reddine karar verdi. Daha sonra Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan Prakash yeniden hâkim karşısına çıktı ve savcı tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanığın tutuklanmasına hükmederek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı Eylül ayına erteledi.
Prakash daha önceki duruşmalarda Avustralya'ya iade edilmek istemediğini, eğer bir ülkeye iade edilecekse, bunun Müslüman bir ülke olmasını istediğini söylemişti.
Avustralya hükümeti, ABD istihbaratına dayanarak 2016'da Prakash'ın Musul'da hava saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu. Daha sonra ise Prakash'ın Türkiye'de gözaltında olduğunu teyit ettiler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.