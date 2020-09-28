Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar:

AA

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın, Sovyetler Birliği'nden ayrıldığında düzenli bir ordusunun ve silahının olmadığını belirterek, bu yokluğu fırsat bilen Ermenistan'ın, Rusya'nın da yardımıyla Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini anımsattı.

Karabağ başta olmak üzere işgal edilen yerlerin Azerbaycan'a ait olduğuna işaret eden Dündar, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlar, bu toprakların Azerbaycan'ın olduğunu söylemişlerdir ancak bu kuruluşların yaptırım gücü yok. Rusya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere, Ermenistan'ı destekleyen emperyalist birçok ülke var. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen devletler var. Türkiye ile savaşı göze alamayan birçok devlet, yardım kampanyalarını Ermenistan'a yönlendirerek Azerbaycan ile çatışmaya sokmak istemektedirler." diye konuştu.

Dündar, bu tür saldırıların arkasında Azerbaycan'ın zenginliklerini, topraklarını ele geçirme planları yapan, yalana dolana dayalı bir politika izleyen fırsatçı Ermenistan olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın 6 yere saldırı gerçekleştirdiğini, buraların tamamen Azerbaycan toprağı olduğunu aktaran Dündar, şöyle devam etti:

"Ermenistan, ağır silahlarla toplarla köylerdeki tamamen silahsız sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmiştir. Birtakım kayıplar var. Azerbaycan ordusu hemen karşı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Bütün dünya kamuoyu bilsin ki Azerbaycan kendi topraklarında savaş veriyor. İşgal edilen yerlerde savaş veriyor. İşgal edilmeye çalışılan yerlerde savaş veriyor. Hiç kimse endişe etmesin, Azerbaycan topraklarını almak için öz topraklarında savaş veriyoruz. Mutlak anlamda galibiyet bizimdir.' dedi. Azerbaycan hep sulhe dayalı politikalarıyla dünya kamuoyunun takdirini de arkasına alarak bu toprakların Ermenistan tarafından geri verilmesini bekliyor ancak görünen o ki Ermenistan buna hiçbir surette yanaşmayacaktır ancak topraklar nasıl kaybedildi ise aynı şartlarda geri alınması gerektiğine inanıyoruz."

Dündar, yaşanan çatışmaların, ABD ve Rusya'nın devreye girmesiyle uzun sürmeyeceğine inandığını anlatarak, "Azerbaycan haklı bir dava peşindedir." dedi.

Ermenistan'ın bugün arkasındaki en büyük gücün Rusya olduğunu, İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiğine dikkati çeken Dündar, "Adalet, hak, hukuk kavramlarını her defasında dillerinden düşürmeyen Avrupa'nın birçok ülkesi, Ermenistan'a güç veriyor. Fiili olarak içinde değiller ama her türlü araç gereçleriyle politikalarıyla Ermenistan'ın yanında yer alıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye ve Türk dünyası birleşme mecburiyetindedir"

Türkiye'ye çok yönlü baskıların olduğunu dile getiren Dündar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama faaliyetleri, Kıbrıs olayı, Yunanistan ile Ege adaları konusu gibi sorunlar bitmeden başka bir sorun karşımıza çıkıyor. Karşımızda birleşik güçler vardır. Karşımızda Hristiyan dayanışması vardır. Karşımızda emperyalist devletlerin dayanışması var. Türkiye ve Türk dünyası birleşme mecburiyetindedir. Böyle bir günde birleşmiyorsak ne zaman birleşeceğiz? Türkiye ve Türk dünyası büyük bir güçtür. Dünyaya adaleti, hukuku, barışı bizim getireceğimize inanıyorum."

Türkiye'nin, her düzeyde her konuda koşulsuz Azerbaycan'ın yanında olacağını dünya kamuoyuna deklare ettiğini vurgulayan Dündar, iki devletin ortak askeri tatbikatlar yaptığını ve dünyaya gereken mesajların verildiğini belirtti.

Dündar, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların geri alınmadığı müddetçe Kafkasya'ya gerçek bir barışın gelmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.