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Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam Türkiye, Azerbaycan ile ortak yük vagonu üretecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bakanlığa bağlı TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonu, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda şu anda yük taşıyor. Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonların ortak olarak üretilmesi konusu projelendirildi" açıklamasında bulundu

AA