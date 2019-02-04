Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu



ANKARA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



IZMIR 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu



ERZURUM -11°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu



DIYARBAKIR 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu