Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın yarın açıklanacağını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği kararı sonrasının hemen ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak "Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum" diye yazdı.
'DAYANIŞMAYI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'
"Enflasyonla topyekun mücadele programı ile bu dayanışmayı daha ileriye taşıyacağız" diyen Bakan Albayrak programın yarın açıklanacağını söyledi.
'DENGELENME SÜRECİ BAŞLADI'
Bakan Albayrak, dün AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde milletvekillerine sunum yapmış, ekonomide dengelenme sürecinin başladığını belirtmişti.
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