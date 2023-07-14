Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Türkiye Bankalar Birliği, Tarım Sektörü Raporu'nu yayımladı

        Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tarım sektörünün kapsamlı olarak analiz edildiği Tarım Sektörü Raporu'nu yayımladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 13:48
        TBB, Tarım Sektörü Raporu'nu yayımladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na (TSKB) hazırlatılan raporda, küresel tarım sektöründeki gelişmeler, Türkiye'ye yansıması ve Türkiye'deki gelişmelerle tarımsal girdi maliyetleri, fiyatlar, sürdürülebilir tarım çalışmaları ele alınıyor.

        Deprem bölgesindeki bitkisel üretimin ayrıca değerlendirildiği raporda, sektörün mevcut yapısının yanı sıra geleceğe ilişkin beklentilere ve eğilimlere de yer verildi.

        Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, rapora ilişkin değerlendirmesinde, raporun, sürdürülebilir ve güvenli gıdanın, ölçek ekonomisinin ve tarımda modern yöntemlerin kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Girdi fiyatları konusunda Rusya-Ukrayna geriliminin etkileri nedeniyle artan doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde düşmeye devam edeceği ve buna bağlı olarak gübre maliyetlerinin de azalacağı öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Tarım kredilerinin toplam kredi hacminden ortalama yüzde 4 pay aldığına işaret eden Çakar, takipteki kredi oranının da son 3 yıldır azaldığını bildirdi.

        Çakar, sektörün GSYH'ye katkısının yüzde 6,5 olduğunu, istihdama ve ülke refahına pozitif katkı sağladığını aktardı.

        Çiftçilerin iyi tarım ve sürdürülebilir tarım konusunda bilinçlendiklerini belirten Çakar, "Çiftçiler sertifikalı tohum, organik ve iyi tarım desteklerinden faydalanıyor. Danışmanlık hizmetleri alıyor, entegrasyon çalışmalarına katılıyor. 2022'de TARSİM sonuçlarına göre yangınlar ve hasarlara karşı sigortalama bilincinin de rekor düzeyde arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        TARIM ALANLARININ BÜYÜKLÜĞÜ SABİT KALIRKEN TARIMSAL ÜRETİM MİKTARI ARTIYOR

        Raporda, 2000 ila 2020 yılları arasında küresel tarımsal alan büyüklüğünün önemli ölçüde değişmediğinin görüldüğü, küresel arazilerin yüzde 33'ünün tarım alanı, yüzde 67'sinin kalıcı çayır ve meralardan oluştuğu belirtilerek, tarım alanlarının büyüklüğü sabit seyrederken gelişen teknoloji seviyesiyle beraber tarımsal üretim miktarının arttığına dikkati çekildi.

        Türkiye'de 2017 ile 2022 yılları arasında tarım alanlarında yüzde 0,4 oranında yıllık bileşik büyüme ile cüzi seviyede bir büyüme gözlemlendiği ve bu durumun küresel büyüme trendleri ile paralel seyrettiği aktarılan raporda, aynı dönemde tarım arazilerinin toplam ülke yüz ölçümünün yüzde 30'una tekabül ettiği bildirildi.

        İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde ağırlıklı olarak tahıl ekimi yapıldığı, özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde meyve ve sebze ekiminin yoğun olduğunun görüldüğü belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

        "Türkiye'de tarım alanında makine kullanımı yaygınlaşsa bile bazı tarımsal sektörlerde toplama ve hasatta insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle yıllar içinde çeşitli nedenlerle dalgalanma görülse bile gerek çiftçi, gerekse mevsimlik işçi olarak tarımsal nüfus hacmini koruyor. ​​​​​​​Tarım Sektörü Raporu'na Türkiye Bankalar Birliği'nin web sitesinden ulaşılabiliyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişiyi yaralamıştı! Martılara ateş açmış
        5 kişiyi yaralamıştı! Martılara ateş açmış
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
        3 yeni halka arz geliyor
        3 yeni halka arz geliyor
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti
        "2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek"
        "2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek"
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı