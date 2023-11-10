Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: “AYM kararlarını uygulayın”
Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri için verdiği karar ile ilgili olarak "Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü" yürüyüşü düzenledi. Anayasa Mahkemesi önünden başlayan yürüyüş, çok sayıda baro ve avukatın katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri için verdiği karara tepki amacıyla “Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü” yürüyüşü düzenledi. Anayasa Mahkemesi önünden başlayan yürüyüş, çok sayıda baro ve avukatın katılımıyla gerçekleşti.
YÜRÜYÜŞE CHP DESTEK VERDİ
Yürüyüşe CHP genel başkanı Özgür Özel de destek verdi. CHP Genel Başkanı Özel, Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaparak “Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye’yi ‘Anayasa’sızlaştırmaya çalışıyor.” dedi.
YARGITAY'A ÇAĞRI
Yargıtay’ın önünde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan yaptı.
Kurumlar arasındaki uyuşmazlığın yarattığı ağır sonuçların giderilmesi gerektiğini belirten Sağkan Yargıtay’a çağrıda bulundu.
"AYM KARARLARINI UYGULAYIN"
“Bir ceza dairesinin yaptığı yanlışın bütün kuruma yansıtılmaması gerektiğini düşünüyorum” diyen Sağkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasaya aykırı işlem yapmaktan hemen vazgeçin Anayasa 153, Anayasa Mahkemesi kararlarının tüm kurumları bağladığını açıkça ifade eder. AYM kararlarını uygulayın.”