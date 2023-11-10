Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: “AYM kararlarını uygulayın” Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri için verdiği karar ile ilgili olarak "Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü" yürüyüşü düzenledi. Anayasa Mahkemesi önünden başlayan yürüyüş, çok sayıda baro ve avukatın katılımıyla gerçekleşti.

Habertürk Ankara Giriş: 10.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:58 facebook

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