TBF'ye yeni sponsor

İspanya merkezli spor giyim firması Kelme, basketbol milli takımlarının resmi sponsoru oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tüm milli takım kategorilerinde Kelme ile iş birliğine gidilecek.

Firma, milli takımların müsabaka ve antrenmanlarda kullanacağı malzemeleri tedarik edecek.