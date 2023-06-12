Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde artık sona gelindi. Şampiyonun belli olması için 3 galibiyet takımlara yetecek. Yarı finalde Fenerbahçe Beko’yu eleyen Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka şampiyonluk serisine çıkıyor. En son 2014-15 sezonunda şampiyon olmayı başaran Pınar Karşıyaka uzun bir aradan sonra kupaya çok yakın. İşte merakla beklenen Anadolu Efes Pınar Karşıyaka karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadroları…