Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda, nerede oynanacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Belçika karşısında sahaya çıkacak milliler, taraftarının desteğiyle sahadan istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının tarihini ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, nerede oynanacak 2026? UEFA Uluslar Ligi milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Milli Takım maç kadrosu...