Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda, nerede oynanacak?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesinde heyecan Belçika maçı ile sürüyor. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Türkiye-Belçika maçı tarihi, saati milli maçın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Belçika maçının oynanacağı tarih...
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Belçika karşısında sahaya çıkacak milliler, taraftarının desteğiyle sahadan istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının tarihini ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, nerede oynanacak 2026? UEFA Uluslar Ligi milli maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Milli Takım maç kadrosu...
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Belçika maçı 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Belçika maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk edeceği karşılaşma, İzmir'de oynanacak.
Mücadeleye Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Milliler, İzmir'de taraftarının desteğini arkasına alarak UEFA Uluslar Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.
A MİLLİ TAKIM'IN KASIM AYI MAÇ TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı, kasım ayında UEFA Uluslar Ligi kapsamında iki önemli karşılaşmada mücadele edecek.
Millilerin kasım ayındaki maç programı şöyle:
- 12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV
- 15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV
Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından Fransa deplasmanına çıkacak. Her iki mücadele de ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
Orta Sahalar: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan,
Hücumcular: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Aral Şimşir