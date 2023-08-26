Türkiye Belçika voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Belçika maçı... - Voleybol Haberleri

Türkiye Belçika voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Belçika maçı... - Voleybol Haberleri

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Türkiye Belçika son 16 turu maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Milletler Ligi'nin şampiyonu olan ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri olan Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselmekten başka bir şey düşünmüyor. İşte, Türkiye Belçika voleybol son 16 turu maçı hakkında detaylar...