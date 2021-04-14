Türkiye Belediyeler Birliği'nden KKTC'ye ziyaret

AA

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerel yönetimleri arasında iş birliği alanlarını belirlemek ve yol haritası oluşturmak amacıyla KKTC'ye çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki heyette TBB Genel Sekreteri Birol Ekici, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm ve bazı belediyelerden yöneticiler yer aldı.

Salgın tedbirleri altında düzenlenen 3 günlük ziyaret kapsamında heyet, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve KTBB Başkanı Mahmut Özçınar ile görüştü.

Ziyaret kapsamında katı atık tesisi, İskele Kültür Evi, Kapalı Maraş bölgeleri yerinde incelendi. Güzelyurt arıtma tesisi ve Gecitköy Barajı Su Temin Projesi tesisleri de ziyaret edildi.