Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 189 milyar TL'ye ulaştı

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Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) açıkladığı "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Yılı Pazar Verileri ve Trendleri"ne göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 büyüyerek 189 milyar TL'lik hacme ulaştı.

TÜBİSAD, 2020 yılı "Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri ve Trendleri"ni çevrim içi düzenlenen toplantıyla açıkladı. Açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl ve TÜBİSAD Başkanlar Konseyi Başkanı ve Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in yaptığı toplantıda, sektörün 2020 performansı ve geleceğine ilişkin görüşler paylaşıldı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ele alındığı panelde ise CONTEXT Türkiye Ülke Müdürü Erol Kuseyri, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Logo Elektronik Genel Müdürü Başak Kural ile TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Etiya Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Aslan Doğan pazar beklentilerini değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden olduğunu belirterek, "4 trilyon dolara yaklaşan küresel bilgi ve iletişim pazarında ülkemiz için önemli fırsat pencereleri bulunduğu kanaatindeyiz. Nitekim Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü de yıllık yaklaşık 190 milyar TL'ye erişmiş durumda." diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde de pek çok hizmetin kısıtlamalar neticesinde aksamasına rağmen sektörde artışlar yaşandığını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sektörün pazar büyüklüğü 2020 yılında yaklaşık yüzde 22 oranında artmış oldu. Hayatımızın her alanına nüfuz eden teknoloji ve dijitalleşmeyle şirketler hatta kamu kurumlarımız, değişen tüketici davranışlarına göre iş modellerini, ürünlerini, hizmetlerini ve süreçlerini dijitalleştiriyor. Her adımdaki değişiklikler kelebek etkisi oluşturarak büyük bir dönüşüm başlatıyor. Dijital dönüşümde oluşan yayılma eğilimi artık geri döndürülemez bir noktaya gelmiş durumda. Gelecek yıllarda sektörün üzerinde etkili olacak teknoloji alanlarının; bulut bilişim, 5G ve ötesi bağlantı teknolojileri, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, blok zincir gibi gelişen teknolojiler olduğunu görüyoruz.

Dijital dönüşüm politikalarının en öncelikli alanlarından biri veri politikaları. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özellikle stratejik açıdan, güvenlik açısından Türkiye'de kalması gerekli verilerin tanımlanması, bunların güvenlik seviyelerinin, depolama ve iletişim standartlarının ilgili paydaşlarla birlikte belirlenmesi ve çerçeve mevzuatının oluşturulması konusunda bir gayret içindeyiz."

- "Bilişim sektörünü geliştirmek için tüm paydaşlara görev düşüyor"

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan da "Veriler ışığında, 2025 yılında yıllık yüzde 5,3 büyüme ile 5 trilyon dolar seviyesine ulaşmış bir küresel bilgi ve iletişim pazarı görünümüne tanık olacağımızı biliyoruz. Önümüzde duran bu tabloda Türkiye'nin alacağı yeri değerlendirdiğimizde 2016 ile 2020 yılları arasında TL bazında ortalama yıllık yüzde 20'ye yakın büyüme sevindirici olmakla birlikte, dolar bazında yaşanan yüzde 1'lik daralma ışığında kur baskısının sektörümüzün gelecek projeksiyonu üzerindeki olumsuz etkisinin aşikar olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıltan, "İhracattaki büyümemizin ateşleyici gücünün yüzde 35'lik payla Bilgi Teknolojileri-Yazılım kategorisi olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin küresel dijital ekosistemde oyun kurucu bir aktör olmasının yolunun, en yoğun ticari hacme sahip olduğumuz Avrupa bölgesi için bir yazılım merkezi olmamızdan geçtiğine inanıyoruz. Bu hedefe giderken elbette politik, ekonomik ve kurumsal pek çok çözümü hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.

TÜBİSAD Başkanlar Konseyi Başkanı ve Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de sanayi 4.0 ya da yeni nesil endüstride Almanya, Japonya, Çin, ABD gibi önde giden ülkelerin birinci ligde yer aldığını belirterek, "Bu ülkelerde bilişim teknolojilerinin ekonomi içinde önemli bir yere sahip olması, elbette bir tesadüf değil. Ülkelerin refah seviyesi ve bilişim sektörü arasında çok güçlü bir ilişki var. Ülkemizde de bilişim sektörünü geliştirmek için kamudan büyük kurumlara, STK'lardan girişimcilere ve KOBİ’lere kadar tüm paydaşlara görev düşüyor." diye konuştu.

- "Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün istihdamı 158 bin kişiye yükseldi"

TÜBİSAD'ın raporuna göre, ihracatını 10 milyar 520 milyon TL olarak gerçekleştiren bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün istihdamı 158 bin kişiye yükseldi.

Raporda uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim, fiziksel dünyada sosyal mesafe, sanal sosyal hayat, e-ticaretin yükselişi, Türkiye’nin ilk unicorn'u, artan veri kullanımı ve telekom şirketlerinin güçlü 2020 performansı, Türkiye'de bilgi ve iletişim sektöründe öne çıkan gelişmeler olarak değerlendirildi.

Rapora göre; 5G ve fiber internet, nesnelerin interneti, akıllı uç bilişim, yapay zeka, siber güvenlik ve veri gizliliği teknolojileri hem pazar büyüme beklentisi ve adaptasyon hem de sektörler üzerindeki dönüştürücü etkisi ile öne çıkan teknolojiler oldu.

Global bilgi ve iletişim pazarı büyüklüğü 2020 yılında yüzde 2,2'lik küçülme ile 3,8 trilyon dolar seviyesine gerilerken bilgi teknolojileri pazar büyüklüğü yüzde 0,2, iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü ise yüzde 4 küçüldü. Global bilgi ve iletişim pazarı büyüklüğünün 2021 yılında yüzde 8,4 büyüme ile 4,1 trilyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra yıllık yüzde 5,3 büyüme ile 2025 yılında 5,0 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

Verilere göre, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin Türkiye’de yaygınlaşması, telekonferans uygulamaları ve uzaktan çalışma çözümlerine olan talebin artmasına sebep olurken veri kullanımlarında da artış olarak bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne yansıdı. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşması dünyada olduğu gibi Türkiye'de de telekonferans uygulamaları ve çağrı merkezlerine yönelik bulut santral çözümleri gibi uzaktan çalışma çözümlerine olan talebi artırdığı ve veri kullanımında artış olarak bilgi ve iletişim sektörüne yansıdığı belirtildi.

2020 yılında mobil ve sabit genişbant veri kullanımı yüzde 50'nin üzerinde artış gösterirken elektronik haberleşme sektörü gelirleri yüzde 16, sektörün yatırımları ise yüzde 30 artış gösterdi.

Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2020 yılında pazar büyüklüğü 189 milyar TL'ye ulaştı. 2016-2020 yılları arasında sektörün TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 19 oldu.

Rapor, toplam ihracat içerisindeki en büyük payın ilgi Teknolojileri Yazılım kategorisinde olduğunu ortaya çıkardı. Sektörün toplam ihracatı 2016-2020'de dolar bazında yıllık ortalama yüzde 10 büyüdü. 2020 yılında toplam sektör büyüklüğü dolar bazında yüzde 1 civarında azalmasına rağmen, sektörün toplam ihracatı yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi.