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Türkiye Binicilik Federasyonu Pony Mini Ligi Finalleri sonuçlandı

Türkiye Binicilik Federasyonu Pony ve Equifun kategorilerinde yapılan mini ligin Şampiyonları, ligin son ayağının yapıldığı İstanbul Binicilik Kulübü’ndeki final müsabakaları ile belli oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Pony Mini Ligi Finalleri sonuçlandı

Petek Koleji ana sponsorluğunda yapılan yarışmalarda, Gebze Atlı Spor Kulübü, Sakarya Hayberk Binicilik Kulübü, Kocaeli Binicilik Kulübü, İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü ve İstanbul Binicilik Kulübü binicileri mücadele etti.

6 ile 14 yaş aralığındaki biniciler, Equifun ve Pony kategorilerindeki başlangıç Seviyesi, eğitim seviyesi, X parkuru ve engel atlama parkurlarındaki toplam 3 ayakta 260 start gerçekleştirdiler. Dereceye girenler kupalarını ve kokartlarını, Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ümit Şahin’in elinden aldı.

Mini ligin en ilginç kategorisi 03 ile 05 yaşlarındaki minik Binicilerin tasnif dışı yapılan yarışması oldu. Boylarından kat ve kat büyük atlara binen minik biniciler, ponylerin üzerinde, önceden hazırlanan parkurları büyük bir heyecan ve beceri ile geçmeyi başardılar. Günün sonunda, kupa ve kokartlarını alan minik biniciler, organizasyonun hazırladığı pony pastası ile hem yarışma stresini attılar, hem de gönüllerince eğlendiler.

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