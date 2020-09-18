Türkiye Bosna Sancak Derneğinden Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi yardım

AA

Türkiye Bosna Sancak Derneği önderliğinde pek çok sivil toplum örgütüyle birlikte Sırbistan'ın Sancak bölgesinde temmuzda büyük artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle "Sancak Yalnız Değil" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında toplanan yardımlarla tedarik edilen sağlık araç ve gereçlerin yüklendiği tır, dernek merkezinden bölgeye hareket etti.

Dernek Başkanı Muhammed Sancaktar, yaptığı açıklamada, bölge halkının çok zor durumda bulunduğunu belirterek, yardımseverlerden toplanan 1,5 milyon lira değerinde bir tır dolusu sağlık malzemesini bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Sancaktar, pandemi tekrarladığı için yapılan yardımın çok doğru olduğunu vurgulayarak, bu konuda desteği olanlara teşekkür etti.