Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçı kapsamında Bulgaristan ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi Türkiye-Bulgaristan voleybol maçının tarihi ve zorlu mücadalenin kaçta başlayacağı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı tarihi ve saati...
2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında Porto Riko engelini geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı B Grubu ikinci maçında Bulgaristan karşısına çıkıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak zorlu maç öncesi Türkiye-Bulgaristan voleybol maçının tarihi sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Elemeleri Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, 17 Eylül Pazar günü (TSİ) 07.00'de başlayacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2023
17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika
ELEMELER ÜÇ ÜLKEDE OYNANIYOR
Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.
Gruplar şu şekilde:
A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru
C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.