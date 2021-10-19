Buna göre Türkiye, 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu müsabakanın ardından milliler, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te Karadağ ile Podgorica Gradski Stadyumu'nda oynayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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