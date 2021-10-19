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Türkiye - Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak

A Milli Futbol Takımı´nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Kasım ayında oynayacağı maçların stadyumları belli oldu

Türkiye - Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak

Buna göre Türkiye, 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu müsabakanın ardından milliler, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te Karadağ ile Podgorica Gradski Stadyumu'nda oynayacak.

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