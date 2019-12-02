'Türkiye çekim merkezi olacak'

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Türkiye'nin yabancı yapımlar için tam bir açık hava platosu olduğu hep söylenir.

Peki yabancı yapımcıların Türkiye'yi dikkate almalarını ne ölçüde sağlayabiliyoruz?

Aynı gün içinde 4 mevsimin yaşandığı, tarihi ve doğal güzelliklere sahip Türkiye yabancı yapımlar için bir çekim merkezi haline nasıl gelir?

Yabancı yapımcıların Türkiye'yi dikkate almalarını sağlamak için 6 yıl önce kurulan Türkiye Film Komisyonu, bu konuda çalışmalar yapan bir yapı.

Türkiye'nin bir çekim merkezi haline gelmesi için küresel ölçekte yabancı yapımcılarla irtibata geçerek 'Ülkemiz, sizin yapımlarınızın çekimi için birçok avantaja sahip. Gelin burada çekin' diyor.

Bunun yanı sıra Türkiye'de çekilen yabancı yapımların çekimleri için bakanlıklardan ve yerel idarelerden almaları gereken resmi izinler konusunda yapımcıların işlerini kolaylaştırıyor.

Kısacası, Türkiye'nin yabancı yapımcılar için bir çekim merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapıyor.

Türkiye Film Komisyonu'nun başkanı Sait Yardımcı, Habertürk HT Stüdyo'da konuğu olduğu Mehmet Çalışkan'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Film Komisyon Derneği'nin yaptığı iş nedir?

Türkiye Film Komisyon Derneği, 2013'te kuruldu. Türkiye'de sinema filmi, reklam filmi, belgesel film veya dizi çekmek isteyen yabancılara Türkiye'de mihmandarlık yapıyor. Çekimlerden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ve yerel yönetimlerden resmi izinlerin alınması gerekiyor. Biz, bu izinlerin alınması konusunda yabancı yapımcılara yol gösteriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Dış İşleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizin il belediyeleri kültür müdürlükleriyle işbirliği ve destekleriyle eşsiz tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri olan Türkiye'yi dünyanın önde gelen bir film lokasyonu haline getirme amacımıza hizmet edecek olan çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaç doğrultusunda yabancı yapımcılarla görüşmeler yaparak Türkiye'nin film platosu olarak ne büyük avantajlara sahip olduğunu anlatıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Çin'e giderek 100 milyon $'lık bir anlaşma imzaladınız. O anlaşma nedir?

Evet, Çin'e davet edildim. Orada bir ortak yapım anlaşması imzalandı. Çinliler, Türkiye'ye gelerek 100 milyon $'lık yapım çekecekler. Aslında 100 milyon $ küçük bir rakam. Kanada, çekilen yabancı yapımlardan yılda 3,5 milyar $ kazanıyor.

Daha önce de çeşitli platformlarda Çinliler ve Hintliler ile çeşitli anlaşmalar yapılmıştı. Sonra o anlaşmaların hep kağıt üzerinde kaldığını gördük. Sizin anlaşmanız hayata geçecek mi?

Hayata geçmesi için büyük çaba harcıyoruz. Zaten devlet politikaları da bu yönde. Her iki taraf da bu konuda son derece istekli ve ciddi. 100 milyon $ bir başlangıçtır.

Anladım. Çinliler diyor ki 'Sizin ülkenizde çeşitli yapımlar çekeceğiz. 100 milyon $ harcayacağız.' Peki karşılığında ne istiyorlar?

Çekimler için doğru lokasyonlara yönlendirmemizi istiyorlar. Bunu yanı sıra alınması gereken izinlerin prosedürleriyle fazla uğraşmamak da istiyorlar. Güvenliği ön planda tutuyorlar. Çin'deki toplantıda işte bunları anlattık. Ülkemizin film çekimleri için birçok lokasyona sahip olduğunu, güvenlik sorunu olmadığını ve izinler için bir sorun yaşamayacaklarını dile getirdik.

Türkiye, film platosu olarak yabancı yapımcılar tarafından yeterince değerlendiriliyor mu?

Hayır, yeterince değerlendirilemiyor. Bizim coğrafyada aslan payını Macaristan, Çek Cumhuriyeti alıyor. Sonra da Bulgaristan.

Çinlilerin dışında yaptığımız anlaşma var mı?

Henüz yok ama iletişimimiz var. Hintliler ile anlaşma yapmaya çok yakınız. Sen, geçtiğimiz ay bir haber yapmıştın. Hollywood'dan lokasyonlara karar veren bir ekip ülkemize gelip incelemelerde bulunacaktı. Sonra ABD ile yaşanan sorunlardan dolayı ziyaretlerini ertelediler. Japonlar çekim için gelecekti. Onlar da Suriye'deki olaylardan gelmediler. Bunları söyleyerek ortada olumsuz bir tablo varmış gibi göstermek istemem. Geçtiğimiz yaz Türkiye'de birçok yapım çekildi. Örneğin Finlandiya'dan büyük bir dizi ekibi geldi. Alanya'da 10 bölüm dizi çektiler.

Birçok yabancı yapımcıyla iletişim halindeyiz, talepler geliyor. O talepleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletiyoruz.

2013'ten bu yana kaç yapıma aracılık ettiniz?

Yaklaşık 100. Bunun yanı sıra birçok yabancı yapımcının Türkiye'yi düşünmesini sağladık. Önümüzdeki dönemde daha çok yabancı yapım Türkiye'de çekilecek.

Hedefiniz nedir?

Hedefimiz Türkiye'yi bir çekim merkezi haline getirmek. Bu hedefe ulaşılması için İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Trabzon gibi büyük şehirlerin yerel yönetimlerinin de işin işine girmesi, tanıtım için bütçe ayırmaları gerekiyor. Eninde sonunda Türkiye, yabancı yapımlar için bir çekim merkezi haline gelecek.

Yabancı yapımcılar en çok hangi lokasyonlarla ilgileniyor?

Başta İstanbul, sonra Kapadokya, Kayaşehir ve Karadeniz.